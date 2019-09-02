В ПФР решили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии

В Пенсионном фонде России заговорили о возможности пересмотра расчета пороговой суммы, которая определяет, единовременную или накопительную пенсию будет получать гражданин.

На сегодняшний день желающие получить единовременную выплату должны иметь не менее 177 тысяч рублей в качестве накоплений, передаёт КП. Сейчас российские пенсионеры получают свои накопления единовременно в том случае, если их накопительная пенсия получается меньше 5% от суммы общей пенсии.

Отмечается, что если предложение ПФР будет реализовано, то накопительная пенсия будет начисляться россиянам только при сумме накоплений не ниже 450-500 тысяч рублей. При этом далеко не у всех на счету имеется такая сумма. Специалисты считают, что таким образом большинство граждан при выходе на пенсию станет получать единовременные выплаты, а количество россиян с накопительной пенсией значительно сократится.