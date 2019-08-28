Аналитики рассказали, что цены на топливо снижают при необходимости

Резкое подорожание топлива прогнозируют специалисты в России на следующий год. В некоторых СМИ ситуацию называют топливным Армагеддоном. Эксперты считают, что уже к декабрю бензин прибавит 5%, отмечает «Свободная пресса».

Эксперт Игорь Юшков рассказал НСН, что считает странным то, что все так взбудоражились по поводу будущего года: "В случае изменения рыночной конъюнктуры, правительство опять примет меры по сдерживанию цен на топливо. Существует общая установка на то, чтобы они не поднимались выше инфляции. Если будут предпосылки к существенному росту, у правительства достаточно инструментов, чтобы его сдержать".