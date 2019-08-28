14 инвест-проектов повезет Хабаровский край на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме, который стартует 4 сентября во Владивостоке, Хабаровский край представит 14 инвестиционных проектов.

Регион намерен представит свой инвестиционный потенциал. Из 14-ти шесть проектов относятся к сфере сельского хозяйства. В них включены строительство животноводческого комплекса на 2000 голов дойного стада. Кроме того, возведение молокозавода, способного производить до 21 тысячи тонн молочной продукции в год. А также строительство свиноводческого комплекса по производству семи десятков голов в год. И создание вертикально-интегрированного птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса.

Помимо этого, другие проекты в себя включают строительство транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов - ООО «Компания Ремсталь» и портового комплекса «Новая Советская Гавань».

АО «Русская медная компания» представит проект по освоению золото-медно-порфирового месторождения Малмыжское в Нанайском районе.