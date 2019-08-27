Глобальная торговая война разрушает немецкую экономику. Германия на грани кризиса, пишут СМИ

Глобальная торговая война разрушает немецкую экономику. О том, что Германии грозит кризис, сообщает Bloomberg. Из-за торговой войны у ФРГ снизились объема экспорта так, что некоторые показатели опустились до рекордно низкого уровня за последние шесть лет.

Пошлины США на товары из Китая будут увеличены выше запланированного уровня

По данным агентства, сильнее всего снизились поставки товаров за границу — на 1,3% за второй квартал. Это стало худшим результатом с 2013 года. В связи со снижением поставок ухудшились показатели ВВП, торгового баланса (разности между экспортом и импортом), общего объема производства. Объем производства упал на 0,1 % за квартал, и второй раз за год.

При этом по итогам первой половины 2019 года Германия сохранила профицит бюджета на уровне 17,7 миллиарда евро. Профицит торгового баланса равнялся 45,3 миллиарда евро, или 2,7% ВВП, - сообщает Лента.ру.

Эксперты отмечают, что торговая война затрагивает не только США и Китай. Недавно президент Дональд Трамп заявил, что Евросоюз "еще хуже Китая". Американский президент пообещал ввести повышенные пошлины на ввоз автомобилей из стран ЕС.

В результате немецкий бизнес начал давить на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. В итоге Меркель пришлось призвать Трампа к переговорам.