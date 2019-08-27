Глобальная торговая война разрушает немецкую экономику. Германия на грани кризиса, пишут СМИ
27 августа 2019, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]
Глобальная торговая война разрушает немецкую экономику. О том, что Германии грозит кризис, сообщает Bloomberg. Из-за торговой войны у ФРГ снизились объема экспорта так, что некоторые показатели опустились до рекордно низкого уровня за последние шесть лет.
По данным агентства, сильнее всего снизились поставки товаров за границу — на 1,3% за второй квартал. Это стало худшим результатом с 2013 года. В связи со снижением поставок ухудшились показатели ВВП, торгового баланса (разности между экспортом и импортом), общего объема производства. Объем производства упал на 0,1 % за квартал, и второй раз за год.
При этом по итогам первой половины 2019 года Германия сохранила профицит бюджета на уровне 17,7 миллиарда евро. Профицит торгового баланса равнялся 45,3 миллиарда евро, или 2,7% ВВП, - сообщает Лента.ру.
Эксперты отмечают, что торговая война затрагивает не только США и Китай. Недавно президент Дональд Трамп заявил, что Евросоюз "еще хуже Китая". Американский президент пообещал ввести повышенные пошлины на ввоз автомобилей из стран ЕС.
В результате немецкий бизнес начал давить на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. В итоге Меркель пришлось призвать Трампа к переговорам.