Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Банк России и Минфин РФ решили отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК) для новой системы накопительных пенсий, ее детали планируется объявить через неделю.

Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Подчеркивается, что в основе новой модели формирования накоплений будет лежать "отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению".

"Я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем [Швецовым, первый зампред Банка России - прим.ред.], наверно, через неделю объявим", - сказал Моисеев, отметив, что речь идет о публичном обсуждении новой пенсионной системы.

Суть новой системы заключается в том, что взносы на накопительную пенсию будет делать сам работник в размере шести процентов от зарплаты. При этом ставка может меняться, либо можно отказаться от уплаты взносов.