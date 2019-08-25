В Киеве заявили о снижении объемов поставок дизеля из РФ

Представитель главы Украины в правительстве Андрей Герус рассказал о снижении вдвое поставок дизеля из РФ. По его словам, в августе доля российского дизеля на украинском рынке составит около 20%.

Ранее процент топлива из РФ на рынке Незалежной составлял 45%."Зато увеличились поставки из Беларуси, стран Евросоюза и с морских направлений", - написал Герус на своей страничке в социальной сети Facebook.

Он отметил, что снижение импорта связано в том числе с решением Киева ввести в августе специальную пошлину в размере 3,75%, целью которой и было сделать конкурентными поставки с альтернативных направлений.