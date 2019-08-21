По ипотеке одну квартиру покупаешь себе, вторую - банку

В России при падающих доходах населения наблюдается бум потребительского кредитования. Это значит, что люди берут новые кредиты, чтобы гасить старые. Параллельно растёт число банкротств физических лиц.



Только по ипотеке россияне задолжали 1 трлн рублей, а просрочка выплат достигла критических 8%. По данным Объединённого кредитного бюро, число потенциальных банкротов превысило 767 тыс. человек, а их рост по сравнению с 2018 г. составил 48%. Это те, кто должен более 500 тыс. рублей и не платит более 3 месяцев.



К радости банков в России выросло поколение, считающее жизнь в кредит нормой и не готовое снижать уровень потребления даже в кризис. В США и странах Евросоюза процент по ипотеке – 3,5–4. А в России 8–9%. Получается, что одну квартиру заёмщик покупает себе, а другую банку. Поэтому банки в России, в отличие от тех же США, разоряются гораздо реже и успешны независимо от роста-падения экономики. На 1 января 2019 г. совокупная прибыль банков составила 1,3 трлн рублей. Немаловажный момент, что за банками в России чаще всего стоит государство, которое эффективно истребляет конкурентов при помощи административного ресурса. А значит, и выдача кредитов населению – вопрос выживания той же власти.



Что делать государству, если у него 10 лет не растёт экономика? Где население беднеет из-за роста цен, а бизнес попал под «налоговые манёвры» и утратил доступ к ряду зарубежных рынков? Развивать потребительский спрос за счёт кредитования.



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