Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Аналитик Сергей Суверов рассказал, как долго будет опускаться российский рубль. В понедельник, 19 августа, курс доллара перешагнул отметку в 67 рублей, чего не было с середины февраля текущего года.

При этом поднялся в цене и евро – теперь его стоимость составляет более 74 рублей, передаёт RNS. Эксперт отмечает, что дальнейшее падение российской валюты ожидаемо, а в скором времени доллар может стоить 68 рублей.

«Однако 70 рублей за доллар мы все же не ждем: рубль еще будет какое-то время ослабляться, но потом должна быть коррекция в сторону укрепления», - уверяет Суверов.