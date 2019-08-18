Экономисты объяснили, чем опасен рост закредитованности россиян

Согласно опросу ВЦИОМ, от 30% до 50% совместного дохода семьи ежемесячно отдают в качестве процентов по кредитам 21% россиян.

Эксперт Василий Колташов отметил, что в России люди должны относительно немного, например, в сравнении с Европейским союзом: "На каждого гражданина приходится не такая большая сумма. Но по уровню платежей мы находимся на стандартном уровне развитых экономик. Это очень высокий уровень. Это чревато серьезными проблемами для экономики, потому что люди не смогут наращивать потребление". Об этом сообщает НСН.