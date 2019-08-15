"Нафтогаз" рассчитывает заработать на "Газпроме"

Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску "Нафтогаза". Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Мой прогноз, что до конца 2020 года мы взыщем всю сумму - около $3 млрд. Мы начнем в середине 2020 года и закончим взыскание к концу 2020 года", - отметил он в интервью одному из украинских СМИ.

Речь идет о $2.6 млрд, которые "Газпром" должен украинской стороне, и процентах: "Нафтогаз" добился ареста активов в Великобритании и Нидерландах, и ограничительных мер в Люксембурге и Швейцарии.