В России подорожал хлеб

В Росстате заметили, что за семь месяцев текущего года в России увеличилась цена на хлеб и хлебобулочные изделия. Эксперты сравнили нынешние цены с ценами за аналогичный период в прошлом году.

Оказалось, что черный хлеб подорожал сильнее всего. Стоимость хлеба из ржаной муки выросла в среднем на 9,6%. Следом за ним идёт белый хлеб, а также выпечка из пшеничной муки высшего сорта. Здесь цена увеличилась на 8,3%. Меньше всего повысилась стоимость на так называемый серый хлеб – изготовленный из пшеничной муки первого и второго сорта. За год он стал дороже на 7,4%.

В Минсельхозе не стали отрицать, что цена на хлеб выросла. При этом в ведомстве отметили, что подорожание «примерно соответствует показателю годовой инфляции», передаёт RT.