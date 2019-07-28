Эксперты опровергли сокращение разрыва между богатыми и бедными

Как отмечает «Российскaя гaзетa», рaзрыв в уровнях доходов между сaмыми высокооплaчивaемыми и низкооплaчивaемыми рaботникaми в России уменьшился с 34 до 13 рaз.

Экономист Никита Кричевский не согласен с результатами исследовния, пишет НСН. По его мнению, средний класс существовал всегда – в любой экономике, в любом обществе.

"Вопрос снова, как считать. Если мы в качестве критериев берем возможность обладать квартирой, дачей, машиной, поездки за границу – это одна история. Если – исключительно показатели доходов – совершенно другая. Средний класс – это больше субъективная категория, зависящая от умонастроений конкретных людей, нежели чем от объективных показателей", - рассказал эксперт.