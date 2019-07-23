В России отменили ограничения на ввоз яблок из Белоруссии

Россельхознадзор разрешил поставки яблок из Белоруссии в Россию под гарантии компетентного ведомства республики. Об этом сегодня говорится в официальном сообщении Россельхознадзора.

Импорт будет разрешен начиная со среды, 24 июля. Запрет снимается "под гарантии ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь".

Решение принято после визита российских специалистов на белорусские производства. Эксперты оценили работу 51 предприятия, информацию по площади яблочных садов, сортовому составу и урожайности.

Поставки яблок и груш из Беларуси в РФ были запрещены с 12 апреля, так как Россельхознадзор счел, что под видом белорусских фруктов в Россию может ввозиться продукция из санкционных стран.