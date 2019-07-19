Путин считает, что серьезно ограничивать рост цен на моторное топливо неправильно

Владимир Путин на встрече с рабочими новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината ответил на вопрос, почему растут цены на бензин в российских регионах. Президент отметил, что "в этом году большого повышения не было, в прошлом году было".

Путин объяснил, что "это связано с самыми разными обстоятельствами, в том числе и прежде всего – это ситуация на рынке". "У нас границы открыты, как там цены повышаются, у нас тоже подрастают, что плохо", - сказал глава государства.

По словам российского лидера, цены на топливо необходимо регулировать, но "правительство опомнилось поздновато". И ввело "ввело определённые правила". Путин разъяснил эти правила: "Часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получали от правительства. Потом, если ситуация на мировых рынках меняется, меняется и взаимодействие между правительством и компанией, которая перерабатывает нефть", - сообщила пресс-служба Кремля.

По словам президента, "совсем завинтить, задушить – это тоже очень опасно, потому что не будут тогда вкладывать деньги в предприятия по переработке самой нефти сырой, и в какой-то момент это может дать очень большой всплеск цены".