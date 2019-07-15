Инвесторы из Бахрейна хотят вложить в Крым €500 млн

Инвестиционная компания из Бахрейна заявила о своей заинтересованности во вложении порядка 500 миллионов евро в инфраструктуру Крымского полуострова. Представитель компании перечислил интересующие направления.

«До конца этого года мы готовы приступить к финансированию конкретного инфраструктурного проекта. В ближайшее время планируется встреча в Москве для обсуждения всех деталей», - рассказал представитель компании Штефан Довина.

Он подчеркнул, что компания рассматривает для себя несколько особо «приоритетных направлений». Инвесторов заинтересовало строительство транспортных путей, жилищных объектов и некоторых заводов, а также энергетика, передаёт КоммерсантЪ.