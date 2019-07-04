Набиуллина перечислила главные ограничения для экономики России

Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, в ходе своего выступления на Международном финансовом конгрессе.

"Темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут и граждане слабо чувствуют, что стабильность дала им лучшее качество жизни", - цитирует ее РИА Новости.

Однако, по словам Набиуллиной, Российская Федерация в настоящий момент живет "совсем не в рисковом сценарии". Цены на нефть несколько выше ожиданий, страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала.

Глава Банка России также подчеркнула, что на сегодняшний день российское государство в большей степени защищено от внешних рисков и определенно подготовлено к новым возможным всплескам волатильности, передает агентство ТАСС.