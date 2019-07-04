Набиуллина перечислила главные ограничения для экономики России
4 июля 2019, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, в ходе своего выступления на Международном финансовом конгрессе.
"Темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут и граждане слабо чувствуют, что стабильность дала им лучшее качество жизни", - цитирует ее РИА Новости.
Однако, по словам Набиуллиной, Российская Федерация в настоящий момент живет "совсем не в рисковом сценарии". Цены на нефть несколько выше ожиданий, страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала.
Глава Банка России также подчеркнула, что на сегодняшний день российское государство в большей степени защищено от внешних рисков и определенно подготовлено к новым возможным всплескам волатильности, передает агентство ТАСС.