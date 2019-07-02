ГЭС с видом на будущее

Богучанская гидроэлектростанция произвела 75 млрд киловатт-час электроэнергии. Шесть лет назад волею судьбы я оказалась на важном событии. Тогда, в ноябре 2012 года, в Кодинске на Ангаре была запушена в эксплуатацию новая станция, которая сейчас стала пятой по мощности в стране. Еще один титул Богучанской ГЭС – самая современная и «цифровизированная» в России. Благодаря новейшему оборудованию производственные процессы автоматизированы. А социальная ответственность компании позволяет городу Кодинску развиваться по всем направлениям и повышать уровень жизни горожан и селян всего Кежемского района.

Новая гидрогенерация

За шесть лет после ввода в эксплуатацию станция вышла на заданные промышленные показатели. Если в 2012 года были введены в промышленную эксплуатацию три гидроагрегата, то сегодня их девять. Сразу после пуска станция начала поставки электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощностей. Сегодня БоГЭС закрывает треть от общего электропотребления края. Буквально со дня на день ожидается новый рекорд – достижения планки в 75 млрд кВт/ч электроэнергии.

Что дала гидроэлектростанция региону и северному району?

Во-первых, повысилась надежность всех потребителей Нижнего Прианагарья. Эта территория обладает мощным экономическим потенциалом. В перспективе в число получателей ресурсов от ГЭС войдут и другие промгиганты, построенные в рамках госпрограммы развития Нижнего Приангарья и Комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь». К тому же плотина ГЭС позволила решить еще одну важную задачу для района – соединила мостовым переездом правую и левую часть Ангары. Это помимо экономических решает и социальную функцию в районе.

А во-вторых, рядом в Богучанском районе был запущен Богучанский алюминиевый завод, который потребляет примерно половину выработанной электроэнергии БоГЭС. Ведь гидроэлектростанция вместе с БоАЗ входит в совместный проект ПАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ - Богучанское энерго-металлургическое объединение (БЭМО).

«Сибирская Атлантида»

Одной из задач при строительстве ГЭС было внимание к новому водохранилищу. Как выработка электроэнергии на гидроагрегатах влияет на окружающую среду – известно. Это изменение в среде обитания водоплавающих, которое жестко контролируется природоохранными ведомствами. Сохранению популяции биологических ресурсов и обустройству естественной среды обитания рыб на станции уделяется большое внимание. Этим летом на Богучанском водохранилище работает инспекция московского института «Гидропроект» и Красноярского филиала ВНИРО. Ученые и эксперты анализируют как функционируют специально созданные на дне рукотворного «озера» рифовые города для рыб. Их с легкой руки профессора, академика экологической безопасности «Гидропроект» Александра Иванова назвали «Сибирской Атлантидой» поскольку сооружения для размножения мальков и обитания рыб были построены заблаговременно, до перекрытия Ангары. Кроме того, проверяется, насколько эффективны еще одни гидротехнические сооружения. Это струегенераторы, которые за счет создания искусственного течения ограждают рыбу от попадания в турбины ГЭС.

Как оценивают ученые, рыбы в водохранилище много, возросла их кормовая база, появились новые нерестилища.

Также специалисты геодезического контроля проверяют состояние безопасности гидротехнических сооружений и береговых примыканий. За семь лет эксплуатации все показатели в норме.

Город и селяне

Но главный ресурс станции - не только техника, но люди, ее эксплуатирующие. На ГЭС сегодня работает около 500 человек. Все они жители Кодинска.

Кодинск стал столицей района относительно недавно. Старожилы помнят, как тяжело было начинать стройку в условиях непролазной тайги и отсутствия элементарных благ цивилизации в начале 1970-х, когда закладывался будущий город. Сегодня это современный райцентр, с асфальтовыми дорогами, новым жилым фондом, хорошо укомплектованной больницей, социокультурными объектами. И помощь градообразующего предприятия – БоГЭС – очень существенно влияет на социальное самочувствие горожан. И делает его очень комфортным местом для жизни, где сохраняется природные красоты вкупе с цивилизацией.

Например, в городе созданы все условия для развития детей и подростков. Так, за последние сем лет Центр дополнительного образования для детей получил компьютерное, мультимедийное и другое оборудование, Центральная районная библиотека обновила свой библиотечный фонд и материальную базу. ЦРБ ежегодно получает благодаря помощи гидроэнергетиков новейшее оборудование для диагностики и лечение пациентов из города и района.

Объём инвестиций в социальную сферу со стороны БоГЭС и инвесторов: Русгидро и РУСАЛ измеряется в десятках миллионов рублей, и важно, что учреждения города получают эту поддержку на постоянной основе.