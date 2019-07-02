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Уверенный рост промышленного комплекса

2 июля 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Уверенный рост промышленного комплекса

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, посвященное состоянию промышленного комплекса Краснодарского края. В нем принял участие вице-губернатор Василий Швец.

- В целом необходимо отметить, что в последние годы промышленный комплекс края демонстрирует достаточно уверенный рост. Показательными, на мой взгляд, являются несколько цифр: по итогам 2018 года индекс промышленного производства составил 104,2 процента, в то время как в среднем по России – 102 процента. То есть Кубань, изначально аграрный регион, показывает уверенный рост промышленности, который опережает среднероссийский показатель. Это говорит о том, что вы находитесь на правильном пути, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Подробно о ситуации в отрасли доложил руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов. В прошлом году предприятиями края отгружено продукции собственного производства на 292, 5 млрд рублей или 116,2 процента в сравнении с 2017 годом. Прирост налоговых поступлений – 7,9 процента. Объем инвестиций в основной капитал составил 8760,6 млн рублей или 119,7 процента в сравнении с 2017 годом.

Основные промышленные отрасли на Кубани – производство стройматериалов, металлургия, химический комплекс, машиностроение и ряд других. Серьезное внимание властями уделяется таким направлениям, как господдержка предприятий, продвижение кубанской продукции, противодействие незаконному производству. По данным департамента, всего в 2018 году были просубсидированы 33 предприятия на общую сумму 83 743, 1 тыс. рублей. Также речь шла об инвестиционной деятельности. Наибольший рост объема инвестиций обеспечен в металлургии, химическом производстве, машиностроении.

Содокладчиком на совещании выступил вице-спикер, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов. Он отметил положительную работу департамента по развитию промышленного комплекса края. Так, по словам вице-спикера, с хорошей стороны себя зарекомендовал опыт применения дорожных карт в муниципалитетах.

Важное направление в промышленной политике края – создание промышленных парков. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко поднял вопрос о том, как идет процесс их создания. Еще один вопрос, затронутый председателем краевого парламента, – какие меры предпринимаются для максимально полного информирования представителей бизнеса о существующих мерах господдержки.

Отвечая на вопросы, Иван Куликов пояснил, что организационную стадию сейчас проходят сразу несколько проектов промышленных парков в Усть-Лабинске, Кропоткине, Краснодаре. До 2024 года в крае планируется

сформировать сеть промышленных парков для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям.

В ходе обсуждения депутаты задали вопросы, касающиеся повышения производительности труда, реализации дорожных карт в конкретных муниципалитетах, поддержки кубанских ремесленников.

Вице-губернатор Василий Швец поблагодарил парламентариев за живой диалог и возможность взаимодействовать в открытом формате.

- В целом 2018 год и первая половина 2019 года стали прорывными для нашей промышленности. Благодаря вашей инициативе были внесены изменения в федеральное законодательство, которые позволили заниматься поддержкой данной отрасли на региональном уровне более эффективно, – акцентировал Василий Швец.

Подводя итог обсуждения, спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул:

- Когда мы таким составом обсуждаем подобные вопросы, мы имеем возможность более четко реагировать и лучше понимать ситуацию. Мы на начальном этапе, но стартовали очень неплохо. Убежден, такими темпами получится достичь новых успехов.

По итогам обсуждения парламентарии выдвинули ряд предложений, направленных на дальнейшее развитие промышленной сферы края. Все они нашли отражение в принятой по итогам планерного совещания резолюции.

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