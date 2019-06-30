Силуанов рассказал, в чём опасность для России торгового противостояния США и Китая
30 июня 2019, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов предположил, какие последствия для России может повлечь за собой торговое противостояние между Соединёнными Штатами и Китаем.
«Это снижение товарооборота, взаимной торговли, снижение потоков капитала, тех же инвестиций. Это также падение спроса на глобальные товары, которыми торгует и Россия», - сказал глава Минфина.
При этом Силуанов подчеркнул, что Россия стремится к экономической независимости, сообщает RT. Москва старается строить экономическую политику страны так, чтобы на неё не оказывали влияние торговые войны других стран.