Силуанов рассказал, в чём опасность для России торгового противостояния США и Китая

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов предположил, какие последствия для России может повлечь за собой торговое противостояние между Соединёнными Штатами и Китаем.

Силуанов: «Какой смысл в стабильности?»

«Это снижение товарооборота, взаимной торговли, снижение потоков капитала, тех же инвестиций. Это также падение спроса на глобальные товары, которыми торгует и Россия», - сказал глава Минфина.

При этом Силуанов подчеркнул, что Россия стремится к экономической независимости, сообщает RT. Москва старается строить экономическую политику страны так, чтобы на неё не оказывали влияние торговые войны других стран.