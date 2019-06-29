Эксперт: нужно заниматься экономикой, а не доходами граждан

Ранее замдиректора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина рассказала, что в Минэкономразвития задумались о введении контроля над доходами и расходами россиян.

Так, эксперт Михаил Делягин считает, что нужно заниматься экономикой, а не доходами граждан, пишет НСН.

"Какое отношение Минэкономразвития имеет к доходам и расходам граждан? К фискальным вопросам? И какое отношение к борьбе с теневыми доходами имеет департамент инвестиционной политики?", - заявил экономист.