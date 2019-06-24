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Регионы становятся богаче, но население всё равно мигрирует в столицу

24 июня 2019, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Регионы становятся богаче, но население всё равно мигрирует в столицу

Согласно данным о расходах и доходах в российских регионах, ситуация заметно улучшается. Уже несколько лет в большинстве субъектов доходы превышают расходы. При этом регионы, являющиеся в финансовом плане «богатыми», становятся ещё богаче по сравнению с другими. Такой вывод опубликовали Институт Гайдара и Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

За последний год доходы регионов выросли более чем на 22%. В стране нет субъектов, которые бы испытывали серьёзные проблемы с уровнем бюджета, - считают учёные.

В соответствии с такими выводами, регионы имеют возможность формировать финансовые резервы для реализации национальных проектов. Вместе с этим с них снимается долговая нагрузка.

Главным источников доходов субъектов является налог на прибыль организаций. Только в столице за 5 месяцев текущего года он составил более 120 миллиардов рублей. Также большие доходы имеются в Тюменской области, на Сахалине и в Татарстане.

Несмотря на рост доходов, большинство регионов не спешат тратить финансовые средства, а направляют их на погашение долга. За год удалось снизить общий долг на 7%. Оставшаяся часть пойдёт на реализацию национальных проектов.

Ряд депутатов Государственной Думы считает, что бюджеты регионов не смогут принять участие в реализации национальных проектов. Депутат Михаил Щапов отметил, что тратить федеральные средства можно по определённым правилам и имеющимся процедурам. Из-за неповоротливости системы начать реализацию национальных проектов этом году не получится.

Из-за большой разницы в доходах регионов, экономика страны находится под угрозой. Это связано с тем, что реализовывать проекты в ряде субъектов просто будет некому. К примеру, заработная плата врача в Алтайском крае составляет порядка 12 тысяч, а в Москве он смог бы заработать около 130 тысяч рублей. Всё это приводит к миграции населения в западную часть страны. Сейчас в России только 13 субъектов не испытывают проблем с финансовой обеспеченностью.

Учитывая ситуацию, правительство пытается выровнять бюджетную обеспеченность среди регионов. Но необходимо делать не математическое выравнивание, а пытаться улучшить качество жизни в отсталых регионах.

Результатом централизации бюджетных доходов стало то, что в богатых регионах люди имеют высокое качество жизни, доступ к большому спектру услуг. Чтобы улучшить качество жизни в остальных субъектах необходимо оставлять доходы в самих регионах, а не возвращать их в виде трансферов. Очень часто трансфер выдаётся только на один год. Из-за этого не успевают реализовываться никакие проекты и программы в регионах.

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