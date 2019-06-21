Орешкин заявил об ускорении роста ВВП в июне

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что третий квартал текущего года станет определяющим для динамики ВВП за 2019 год. При этом глава Минэкономразвития уверен, что июньские показатели имеют все шансы оказаться выше, чем майские.

Глава Карелии оценил назначение Орешкина куратором республики

«Месячные данные ВВП всегда волатильны, поэтому показатели июня, июля, августа ... вообще третий квартал будет, на самом деле, определяющим с точки зрения динамики в целом по году», - передаёт РИА Новости слова Орешкина.

Министр подчеркнул, что определяющим станет именно второе полугодие. При этом Орешкин отметил, что в мае на показатели повлияли длинные выходные.