Курсы доллара и евро поползли вниз

Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0.51% к уровню закрытия предыдущих торгов - до 63.99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки во вторник, 18 июня.

Около 16:53 мск стоимость доллара упала до отметки 63.92 рубля, что на 39.7 копейки или 0.62% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В предыдущий раз дешевле 64 рубля доллар стоил 23 апреля.

Курс единой европейской валюты к этому же времени "просел" на 57 копеек - до 71.5850 рубля. Напомним, ниже 72 рублей евро опустился впервые с 23 мая.