Украина вновь сделала России предложение по газу

Украинский "Нафтогаз" предложил российскому "Газпрому" заключить контракт на "своп" газа вместо транзитного договора. Об этом сегодня заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В контракте будет прописан объем газа, который РФ передает Украине и обязательство Украины точно такой же объем газа передать на границе с ЕС. Далее ответственность перед "Газпромом" за этот газ будут брать операторы Словакии, Венгрии, Польши, Румынии.

Такой запасной вариант "Нафтогаз" подготовил для "Газпрома" на случай, если тот откажется брать на себя определенные риски. Отметим, заявление Витренко последовало в ответ на слова члена правления и главы юридического департамента "Газпрома" Сергея Кузнеца.

Тот, в свою очередь, ранее отметил, что считает невозможным заключение контракта с Украиной на европейских условиях, поскольку в Незалежной нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять ожидаемые от них функции, аналогичные европейским.