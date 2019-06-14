Днем в пятницу, 14 июня, ЦБ впервые с марта прошлого года понизил ключевую ставку. В сообщении регулятора уточняется, что данный показатель понижен на 25 базисных пунктов – до 7,5 процента годовых.

Согласно последней информации, Банк России допускает еще одно снижение ключевой ставки на одном из грядущих заседаний.

В Центробанке подчеркнули, что снижение ключевой ставки и доходностей облигаций федерального займа создают условия для снижения в будущем депозитно-кредитных ставок.

Напомним, в прошлом году Банк России дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку.