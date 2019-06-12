Кредит на кредите: россиянам предрекли новый экономический кризис

Россияне берут кредиты, чтобы покрыть уже имеющиеся кредиты. Эксперты уверены, что без вмешательства государства нынешняя ситуация с выплатами кредитов может привести к повторению экономического кризиса 2008 года.

Специалисты считают, что проблемы с выплатами кредитов возникают из-за падения реальных доходов россиян. Более половины заёмщиков в стране заявили, что с трудом выплачивают долги, при этом тратят на кредиты большую часть своего бюджета, передаёт URA.RU.

«Если будут высокие невозвраты, то банки начнут испытывать трудности. Наступит банковский кризис, а он, в свою очередь, приведет к рецессии, потому что потребительские кредиты поддерживали спрос и, следовательно, способствовали экономическому росту», - считает эксперт.