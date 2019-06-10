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Голикова рассказала, что в России сократилось количество бедных

10 июня 2019, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Голикова рассказала, что в России сократилось количество бедных
Фото: globallookpress.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число россиян с доходом ниже установленного прожиточного минимума за прошлый год уменьшилось на 400 тысяч человек.

По информации Голиковой, сейчас количество бедных в стране составляет 12,9% от всех жителей России, передаёт МК. Голикова подчеркнула, что одной из главнейших национальных целей является именно сокращение бедности вдвое. Со слов вице-премьера, для этого руководству страны следует развивать как экономику, так и виды социальной поддержки россиян.

Также Голикова отметила, что регионом с самым высоким уровнем бедности на сегодняшний день является Тыва. Самыми благополучными оказались Ямало-Ненецкий округ и Белгородская область.

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