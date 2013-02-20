Пенсионный фонд отменил поддержку

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20 февраля 2013, 10:55 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В 2012 году на поддержку малого и среднего бизнеса в Петербурге государство выделило более 1 млрд рублей. Банки тоже охотно кредитуют предпринимателей, предлагая им новые бизнес-решения. Тогда почему в налоговых инспекциях выросли очереди на закрытие фирм?

Численность малых и средних предприятий в Санкт-Петербурге, по разным оценкам, колеблется от 320 тыс. до 400 тысяч. В 2012 году им выделили более 1 млрд бюджетных рублей, в том числе 368 млн рублей — по комплексной программе научно-промышленных инноваций, сообщил журналистам на «круглом столе» в АБН помощник депутата Госдумы, член комитета по экономической политике инновационного развития и предпринимательства Госдумы Александр Ольховский.

По его словам, 80 млн рублей пошло на возмещение затрат по организации работ в зоне технопарка и бизнес-инкубатора, 570 млн рублей — на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в виде субсидий, 32 млн — на Общественный совет по развитию МСБ при губернаторе. 50 млн рублей было выделено Фонду содействия кредитованию МСБ. В 2013 году помощь, по словам думца, усилится. Пересмотром бюджетов гос­программ уже занялся недавно созданный комитет по поддержке предпринимательства и потребительского рынка. Вчера в этом ведомстве про­шли обыски (или выемка документов за 2012 год, как уточняют в администрации Георгия Полтавченко). Следственные органы пытаются выявить сложную мошенническую схему, по которой средства на развитие предпринимательства уходили в карман чиновников. Инициатором проверки выступил сам Смольный.

Пока о результатах расследования говорить рано, однако предположить, что не все деньги доходили до МСБ, можно. Чуть больше оснований для оптимизма дает позиция коммерческих банков, которые наперебой сообщают о новых программах кредитования и более гибких условиях для малого и среднего бизнеса. Слова банкиры подкрепляют цифрами.

Так, начальник отдела продуктов и технологий Управления продаж малому бизнесу Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» Андрей Бардадын отмечает, что, несмотря на «объективные трудности», 2012 год показал хорошую динамику: объем кредитного портфеля по специализированным продуктам для малого и микробизнеса Северо-Западного банка Сбербанка России увеличился более чем в 2 раза и превысил 21 млрд рублей. Самый большой спрос на беззалоговые нецелевые кредиты — рост по данному направлению составил более 380%. Из общего количества кредитов более 65% составили экспресс-кредиты. И все вроде бы хорошо, но почему-то со стороны предпринимателей ответного энтузиазма не видно. Более того, с начала года в налоговых инспекциях выросли очереди на закрытие фирм, причем записываются в них предприниматели на месяц вперед. Им невдомек, доходит до них господдержка полностью или нет.

В первую очередь, они винят в своих трудностях повышение ставок на отчисления в Пенсионный фонд. Александр Ольховский подтвердил, что негативные тенденции, особенно в малом бизнесе, уже зафиксированы и правительство создаст рабочую группу, а она решит, стоит ли закручивать налоговые «гайки» для МСБ или нет. Вместе с тем, представители этого самого МСБ не перестают жаловаться на старые проблемы: недокапитализация и сложности с выкупом в собственность коммерческих помещений. В этой связи г-н Ольховский сообщает, что в Госдуму уже внесен законопроект по изменению правил приватизации арендованного имущества, снятию ограничений по арендуемым площадям и расширению круга лиц, допущенных к выкупу помещений в собственность. Когда этот документ будет принят, пока неизвестно, сообщают "Новости Петербурга".