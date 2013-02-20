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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

ЦБ РФ: из России на зарубежные счета за 2012 год незаконно выведено $49 млрд.

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель ЦБ Сергей Игнатьев сообщил, что из России на зарубежные счета за 2012 год незаконно выведено $49 миллиардов. По мнению главы Центробанка, за этими цифрами, в 49 миллиардов долларов эквивалентно 2,5% ВВП РФ, может скрываться оплата поставок наркотиков, серого импорта, обеспечение взяток и откатов чиновникам и менеджерам, осуществляющим закупки в крупных частных компаниях.

По оценке Игнатьева, в результате подобных операций бюджетная система недополучила порядка 450 млрд. руб., а с учетом внутренних незаконных операций (через фирмы-однодневки) — более 600 млрд. Эта сумма сопоставима с объемом всех федеральных расходов на образование или здравоохранение — 604 млрд и 614 млрд руб. в 2012 году, пишет газета "Ведомости".

Председатель ЦБ предположил, что более половины сомнительных операций контролируются "одной хорошо организованной группой лиц".

 Анализ ЦБ показал, что больше половины объема сомнительных операций проводится фирмами, прямо или косвенно связанными друг с другом платежными отношениями. 

ИЧ

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