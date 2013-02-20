Российский миллиардер дал клятву дарения: пожертвует половину своего состояния

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20 февраля 2013, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Российский миллиардер владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин дал «Клятву дарения». Потанин первым из российских бизнесменов намерен завещать половину своего состояния на благотворительность.

Олигарх стал одним из участников благотворительной инициативы The Giving Pledge, организованной инвестором Уорреном Баффетом и основателем Microsoft Биллом Гейтсом. Гейтс и Баффетт возложили на Потанина роль посла Giving Pledge в России.

Российский миллиардер выразил надежду, что его пример «не только расскажет миру о возрождении филантропии в России, но вдохновит» других отечественных предпринимателей. Напомним, Владимир Потанин еще в 2010 году решил не лишать своих троих детей стимула к жизненным достижениям. Год назад Потанин написал колонку для журнала Forbes, где поделился своим мнением по поводу больших состояний и их демотивирующего влияния на детей.

Напомним, в рейтинге миллиардеров мира, ежедневно обновляемом Bloomberg, Потанин занимает 52-е место в ТОП-100 с состоянием, оценивающимся в 15,4 миллиарда долларов. состоятельных бизнесменов.

The Giving Pledge была создана Баффетом и Гейтсом в 2010 году. «Клятву дарения» уже дали более ста состоятельных бизнесменов, в том числе Майкл Блумберг, Дэвид Рокфеллер, Джордж Лукас, украинский миллиардер Виктор Пинчук.

В России к решению Потанина отнеслись скептически, передает радиостанция BFM. Эксперты считают, что в Кремле не будут в восторге от участия системного олигарха в чужой программе.