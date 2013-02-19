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//Экономика

Минэкономразвития РФ предложило России три сценария (ВИДЕО)

19 февраля 2013, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел специальное совещание, где обсуждался документ, подготовленный Минэкономразвития, - план реализации развития страны до 2030 года.

Прогноз социально-экономического развития страны до 2030 года, обсуждаемый в правительстве, ляжет в основу для формирования долгосрочной бюджетной стратегии. Минэкономразвития подготовило три сценария долгосрочного развития России: консервативный, инновационный и целевой.

По словам Медведева, все три сценария ведомства предполагают умеренный рост цен на нефть и другие ресурсы, в среднем на один процент в год.

По словам главы правительства, необходимо детально проработать федеральные и региональные программы и определить перспективные направления. Премьер призвал особое внимание обратить на отрасли, которые требуют значительных финансовых вложений и организационных усилий, в том числе: транспорт, энергетика, а также проекты, связанные с трудовыми ресурсами.

Дмитрий Медведев заявил, что крайне важна энергоэффективность, потому что большие проблемы с энергоемкостью экономики. Для нас нужно сконцентрироваться на улучшении работы с человеческим капиталом, чтобы обеспечить современный экономический рост в нынешних условиях, которые будет менее зависим от конъюнктурных колебаний. Успешное решение этих вопросов позволит проводить модернизацию экономики и социальной сферы", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Премьер также выразил надежду, что правительство сможет продвинуться по всем направлениям, улучшить предпринимательский климат и систему государственного управления.

 

ИЧ

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