Мировой экономический кризис уверенно продолжается (ВИДЕО)

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18 февраля 2013, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Причем очевидно это всем, даже при усиленно навязываемой верхами благостной картины «победы стабильности».

В чем причина? Какова подлинная природа этого кризиса, и есть ли возможность реально его победить?

Арбак Шаумянович Хачатрян, советник председателя Общероссийской общественной организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией», независимый правозащитник изучает этот вопрос не первый год. Его экономические прогнозы сбываются с поразительной, подчас пугающей, точностью. Свое видение проблемы он излагает здесь.