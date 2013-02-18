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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика

Мировой экономический кризис уверенно продолжается (ВИДЕО)

18 февраля 2013, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Причем очевидно это всем, даже при усиленно навязываемой верхами благостной картины «победы стабильности».

В чем причина? Какова подлинная природа этого кризиса, и есть ли возможность реально его победить?

Арбак Шаумянович Хачатрян, советник председателя Общероссийской общественной организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией», независимый правозащитник изучает этот вопрос не первый год. Его экономические прогнозы сбываются с поразительной, подчас пугающей, точностью. Свое видение проблемы он излагает здесь.

 

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