Росстат сообщает: Инфляция в России замедлилась

В среду Федеральная служба государственной статистики сообщила, что в России за неделю, с 5 по 11 февраля, темпы роста потребительских цен замедлились до 0,1% . В предыдущие три недели инфляция составила 0,2%, с начала месяца - 0,2%, а с начала года - 1,2%.

В сообщении Росстата, обнародованном на официальном сайте ведомства, говорится, что "за период с 5 по 11 февраля 2013 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала февраля - 100,2%, с начала года - 101,2%".

В 2012 году рост цен с начала февраля также составил 0,2%, с начала года - 0,7%, а в целом за февраль - 0,4%.