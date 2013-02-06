Чубайс вошел в руководство американского разработчика термоядерных технологий

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс вошел в состав совета директоров американского разработчика термоядерных технологий Tri Alpha Energy.

В соответствии с уставом РОСНАНО, Совет директоров рассмотрел вопрос о совмещении председателем правления РОСНАНО Анатолием Чубайсом должности члена Совета директоров Tri Alpha Energy, Inc. и одобрил его, сообщается на сайте компании.

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен Анатолий Чубайс.

Задачи государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

Tri Alpha Energy разрабатывает новую технологию термоядерного синтеза, которая основана не на слиянии изотопов водорода дейтерия и трития, а на реакции ядра изотопа бора-11 и протона (ядра атома водорода), сообщает РИА Новости.

В результате слияния должны получаться только три тяжелые и заряженные альфа-частицы — ядра атомов гелия. «Чистый» термоядерный синтез считается перспективной технологией, поскольку позволяет получить управляемые частицы без всепроникающих нейтронов. Тем не менее для слияния бора-11 и протона требуется намного больше энергии, чем в случае с изотопами водорода.

На сайте газеты «Ведомости» уточняется, что Tri Alpha Energy не числится в списке проектов, которые финансировала «Роснано». В пресс-службе корпорации изданию рассказали, что Чубайса номинировал Фонд инфраструктурных и образовательных программ (выделен из «Роснано» при ее акционировании в 2011 году).