Петр Авен рассказал латышам всё о России

Российский миллиардер Пётр Авен выступил в Риге с лекцией «Россия 21 века: достижения и вызовы». Выступление Петра Авена и выступление президента Латвии Андриса Берзиньша открыли научную конференцию «Латвийская экономика на дорогах мира», проходящую ежегодно в Латвийском Университете.

Банкир рассказал о сегодняшней макроэкономической ситуации в России, назвав ее уникальной, «одной из лучших в мире». Сегодня страна обладает золотовалютным запасом, оценивающимся в 500 млрд. долларов, в то время, как в 1991 году (когда П. Авен был назначен министром внешних экономических связей Российской Федерации в правительстве Гайдара), этот запас был равен всего 60 млн. долларов. «Россия сегодня фундаментально богаче, чем 15 лет назад», - сказал Авен.

Вместе с тем, как отметил Авен, Россия сочетает признаки развитой и развивающейся страны. В числе проблем страны – социальное расслоение населения, коррупция, демографические проблемы. Зависимость России от нефти, газа и металлов, составляющих 80% экспорта, не является, по мнению экономиста, негативным качеством. По мнению Авена, правительство понимает цели, которые следует финансировать, в частности, необходимость тратить эти деньги на создание человеческого капитала.

Фундаментальная проблема российской экономики – неверное представление о ней. Считая, что положение в экономике плохое, инвесторы не вкладывают деньги в развитие, капитал уходит из страны.

«Россия – это такая страна, в которой каждые 5 лет меняется все, а каждые 10 лет не меняется ничего», - сказал Авен. В мире происходят разительные перемены - еще в1913 году Америка относилась к развивающимся странам. Россия поднимается медленно, но впереди стремительное развитие, у России – прекрасный потенциал, сказал в заключение Пётр Авен.

Известный банкир, глава Альфа-Банка, меценат Пётр Авен – частый гость в Латвии. Олигарха связывают со страной личные связи – дед Авена был красным латышским стрелком. Сам банкир утверждает, что коммерческих интересов в Латвии у него нет, хотя он входит в руководство первого по величине латвийского производителя алкоголя Latvijas Balzams. Пётр Авен возглавляет с российской стороны Латвийско-российский совет делового сотрудничества и, говорят, что благодаря именно его влиянию в 2010 году состоялся визит президента Латвии Валдиса Затлерса в Москву.

Есть у одного из самых богатых россиян и недвижимость в Латвии - из любви к природе банкир приобрел кусочек земли в латвийской провинции под Мадоной.

Основная деятельность Петра Авена в Латвии – благотворительная. Бизнесмен основал в Латвии фонд «Поколение», за что был награжден высшей наградой страны — орденом Трёх Звезд.