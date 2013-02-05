Экспорт леса из Еврейской автономии возрастает

В прошлом году через пограничные пункты пропуска в ЕАО вывезли более 153 тысяч тонн необработанного «кругляка» и лесоматериалов – почти на 27 миллионов долларов США.

Как сообщила «АН-online» представитель Биробиджанской таможни Елена Вербицкая, в 2012 году лес и лесоматериалы в общей структуре регионального экспорта составили 90,9 процента. Всего за рубеж через пункты пропуска Биробиджанской таможни было вывезено более 153 тысяч тонн «кругляка» и лесоматериалов. По сравнению с 2011 годом экспорт таких товаров увеличился на 13,6 процента, причём темпы роста экспорта «кругляка» вдвое опережают соответствующий показатель по лесоматериалам.

«Главным образом лес и лесоматериалы вывозились в Китай. Совсем в незначительных объёмах их перемещали в КНДР. Экспортом этих товаров в 2012 году занимались 17 участников внешнеэкономической деятельности - на два участника меньше, чем в 2011 году», — рассказала Елена Вербицкая. По её словам, общая стоимость вывезенных в прошлом году из ЕАО «кругляка» и лесоматериалов составила 26,9 миллиона долларов США. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом этот показатель увеличился на 2,7 миллиона долларов.