Якутские авиаторы получили второй Superjet

Авиакомпания "Якутия" получила второй самолет Sukhoi Superjet 100. В столицу республики лайнер прибыл из Ульяновска, где был подписан акт сдачи-приемки, сообщает пресс-служба холдинга "Гражданские самолеты Сухого".

В ближайшее время самолет будет выведен на маршруты. Первый SSJ100 был передан "Якутии" в конце декабря 2012 г., а уже в январе на нем был совершен первый коммерческий рейс по маршруту Якутск-Хабаровск. Таким образом, компания «Якутия» стала вторым перевозчиком в России и первым на Дальнем Востоке, использующим этот самолет.

Планируется, что "Суперджеты" будут летать из Якутска в Хабаровск, Новосибирск и китайский Харбин, в летнем расписании к этим маршрутам прибавятся Нерюнгри, также перевозчик откроет маршруты Хабаровск-Магадан, Хабаровск – Петропавловск-Камчатский, будут организованы и полеты по международной чартерной программе из городов Дальнего Востока.



Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Предусмотрены два варианта модификации: на 75 и 95 пассажиров. По состоянию на октябрь 2012 все выпущенные самолёты Superjet относятся к варианту на 95 пассажиров, в салоне экономического класса — 5 кресел в ряду, в салоне бизнес-класса — 4 кресла в ряду. Сборка лайнера происходит на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе.