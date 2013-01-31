Путин и Медведев обсудят шорт-лист кандидатов на пост главы ЦБ РФ

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев рассмотрят в ближайшее время шорт-лист кандидатов на пост главы ЦБ России. О том, что шорт-лист с фамилиями кандидатов готов и его обсуждают президент и премьер заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Шувалов не назвал кандидатов. Среди возможных кандидатов называли первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева, экс-вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, главу ВТБ Андрея Костина, вице-премьера Аркадия Дворковича, главу "ВТБ 24" Михаила Задорнова, главу совета директоров МДМ-Банка Олега Вьюгина, а также двух зампредов ЦБ - Михаила Сухова и Сергея Швецова, передает РИА Новости. По мнению экспертов, наибольшие шансы у Кудрина и Улюкаева.

По признанию Шувалова, ему не предлагали возглавить ЦБ, он и не хочет.

Срок полномочий действующего главы ЦБ Сергея Игнатьева истекает в июне.