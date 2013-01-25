Евросоюз утвердил так называемый «налог Робин Гуда»

Налог на финансовые транзакции банков, или так называемый «налог Робин Гуда», утвержден практически всеми структурами Евросоюза. Идея налога была предложена еще в 70-е годы прошлого века американским экономистом Джеймсом Тобином, а ввести его предложил в конце 2009 года бывший британский премьер-министр Гордон Браун. Однако тогда согласия всех стран добиться не удалось.

Любопытно, что сейчас противником введения налога на финансовые транзакции была как раз Великобритания, которая является одним из мировых центров финансового бизнеса. Приход Робин Гуда в лондонский Сити вовсе не радует британских банкиров. Однако вопреки протестам страны туманного Альбиона ужесточение фискальной политики в ЕС было поддержано Германией, Францией, Австрия, Бельгией, Эстонией, Грецией, Италией, Португалией, Словакией, Словенией и Испанией.

Латвийских банкиров введение налога на транзакции не слишком радует. Несмотря на то, что объемы продаж ценных бумаг в стране сравнительно невелики, закон может стать обременительным для финансовой отрасли.

В Латвии, как и в других странах ЕС, уже введены пошлины и налоги для финансовых органов, сказала представитель Латвийской ассоциации коммерческих банков Байба Мелнаце, добавив, что налог может повредить конкурентоспособности европейского финансового рынка в глобальном масштабе.

Диапазон ставки налога на любую финансовую транзакцию (кроме купли-продажи на валютном рынке) составляет 0,1-0,25% - это позволит Евросоюзу зарабатывать до 57 млрд евро ежегодно, что позволит финансировать образование, здравоохранение, экологические проекты.

Еврокомиссар по налогам Альгирдас Шемета назвал введение налога на финансовые транзакции банков важной вехой в налоговой истории ЕС.

Для принятия закона достаточно поддержки тлько 9 стран-членов ЕС. Новому закону предстоит утверждение Еврокомиссией.