Россия будет без истерик создавать высокотехнологичную экономику

России следует задуматься о смене экономической политики и альтернативных способах "кормить мир" после эпохи углеводородов. Такое заявление премьер Дмитрий Медведев сделал на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Он отметил, что каждые 50-70 лет в мире происходит энергетическая революция, в будущем углеводороды не в полной мере будут определять энергетическое лицо планеты, и России нужно к этому готовиться.

"Без истерик, что называется, спокойно получая доходы пока от углеводородов, мы должны создавать современную высокотехнологичную экономикуи думать, каким образом Россия будет кормить мир", - сказал премьер на пленарной дискуссии ВЭФ, посвященная России, передает пресс-служба правительства РФ.

По его словам, Россия и раньше "кормила мир".

"Напомню, в значительной степени была крупным поставщиком продуктов в начале ХХ века. Потом в силу известных причин мы с этого поля ушли. Но у нас фантастические возможности для того, чтобы создавать продукцию и растениеводства, и животноводства. Поэтому в этом направлении мы тоже должны развиваться", - заявил Медведев.

В четверг проходит второй день Всемирного экономического форума. В повестке дня - ситуация в еврозоне, которую на встрече обсудят участники "Двадцатки". Дмитрий Медведев сегодня проведет двусторонние переговоры со своим коллегой из Великобритании Дэвидом Кэмероном. Напомним глава британского правительства объявил о возможности выхода Британии из ЕС. Вопрос будет выдвинут на всенародное голосование в 2015-м году, если Евросоюз не решит свои финансовые проблемы.

"АН" писали, что сегодня же стало известно, что премьер РФ Дмитрий Медведев впервые пообщался со своим грузинским коллегой Бидзиной Иванишвили.