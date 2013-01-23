Герман Греф в Давосе: мы лучше, чем о нас думают

Состояние финансового сектора в России намного лучше, чем это следует из рейтингов, заявил президент правления Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

Россия по своему финансовому сектору занимает 134-е место в мире, а по финансовому состоянию банков — 132-е место. При этом, по его словам, по последнему показателю Албания занимает 124-е, Армения — 51-е, Ботсвана — 50-е, а Перу — 20-е место.



«Конечно, эти рейтинги не отражают реальную действительность. Если бы это было так, то нас бы покупали. Но в прошлом году Сбербанк купил банки в силу сложного финансового положения более чем в 10 странах мира», —сказал Греф, - «Реально мы лучше, чем о нас думают».



В своем заявлении глава Сбербанка добавил, что «гэп (разрыв между реальным положением дел и местом в рейтингах) составляет минимум 60 мест», и этот «гэп» необходимо устранить, сообщает gazeta.ru.



Говоря о сценариях развития экономики России, представленных на форуме, Греф отметил, что это сценарии возможного негативного развития экономики России, «когда ничего не делается в стране, когда она развивается так, как развивается».

«Какой сценарий из трех является реальным? Я надеюсь, никакой», — подвел он итог.



