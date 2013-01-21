В понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин сообщил на селекторном совещании, что в 2012 году Россия перевыполнила план по экспорту вооружения и военной техники почти на 12%.

"По предварительным итогам — окончательные итоги мы подведем в конце января — начале февраля, на сегодняшний день объем экспорта продукции военного назначения за рубеж составил 15,16 миллиарда долларов, с точки зрения планов они выполнены на 111,8%", — заявил он.

По словам Александра Фомина, по объемам военного экспорта Россия занимает второе место после США. А в последние годы поставки российского вооружения и военной техники за рубеж растут. Глава ФСВТС также рассказал, что с 2003 года российский военный экспорт увеличился в три раза, почти в три раза вырос портфель заказов на российскую военную продукцию, сейчас портфель заказов на вооружение и военную технику превышает 46 миллиардов долларов, передают российские СМИ.

В 2012 году Россия возобновила военное сотрудничество с рядом зарубежных партнеров, таких как: Гана, Оман, Танзания, Афганистан. Крупнейшим покупателем оружия является Индия.

В общей сложности российская военная продукция поставляется в более чем 80 стран мира.