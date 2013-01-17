Рост экономики в странах СНГ сдерживается кризисом в зоне евро

В регионе Европы и Центральной Азии, куда входят все страны СНГ в 2012 году рост регионального ВВП составил 3%, хотя годом ранее этот показатель достигал 5,5%. На замедление динамики повлиял кризис в зоне евро, с которой регион плотно взаимодействует в торговле и финансовой сфере.

Кроме того, рост ВВП снизила нестабильность мировых финансовых рынков и общее замедление глобальной экономики. Эти данные содержатся в новом докладе Всемирного банка о перспективах мировой экономики.

Аналитики банка считают, что в 2013 году рост регионального ВВП увеличится до 3,6%. При этом авторы доклада подчеркивают, что перспективы региона Европы и Центральной Азии, куда входят все страны СНГ, в огромной степени зависят от решения вопросов, связанных с бюджетным дефицитом, высокой безработицей и инфляцией.

Недостаток конкуренции и другие ограничения экономики также не способствуют быстрому улучшению ситуации.

Одним из основных рисков для региона в будущем специалисты Банка назвали кризис в зоне евро.

Кроме того, аналитики не исключают, что определенные проблемы возникнут в связи с "высокими темпами роста капиталовложений в Китае, которые будут иметь серьезные последствия для мировой экономики, в особенности, для экспортеров сырьевых товаров".