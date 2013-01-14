На что россияне деньги копят

В России деньги копят около 30% наших соотечественников. Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на покупку квартиры или дома откладывают сбережения 29% респондентов.

Многие россияне откладывают деньги на всякий случай - 24%, на "черный день" - 24%, на лечение - 23%. На образование откладывают средства 15%, на отдых - 13%, на покупку автомобиля - 12%, на случай потери работы - 11%.

Люди также копят на покупку дорогих вещей, на приобретение земли, на открытие собственного дела.

По данным ВЦИОМ, сбережения имеют в основном пожилые (35%), высокообразованные (36%), москвичи и петербуржцы (47%). Нет сбережений у 67% опрошенных. В основном копить деньги не могут сельские жители.