ООН: В мире цены на продовольствие падают третий месяц подряд

Индекс продовольственных цен снижается уже третий месяц подряд в мире. О этом сообщила накануне в своем докладе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ФАО. В декабре 2012 года он упал на 1,1% по сравнению с аналогичным показателем в ноябре.

Основные факторы этой тенденции эксперты связывают со снижением мировых цен на основные виды зерна, а также растительных масел и жиров, передает Центр новостей ООН. При этом, по мнению экспертов ФАО, цены на растительные масла и жиры продолжают снижаться из-за наращивание запасов пальмового масла.

Индекс цен, который высчитывается на основе корзины продовольственных товаров, продаваемых на мировых рынках, в декабре составил 213 пунктов. Минимальное значение индекса в 2012 году было зафиксировано в июне - тогда оно составило 200 пунктов.

Среднее значение Индекса в 2012 году составило 212 пунктов, что на 7% ниже среднего показателя за 2011 год.

При этом наиболее существенным было снижение индексов цен на сахар (17,1%), молочные продукты (14,5%) и растительные масла (10,7%).

"Такой результат представляет собой полную противоположность ситуации, сложившейся в июле прошлого года, когда резкий скачок цен вызвал обеспокоенность по поводу опасности возникновения нового продовольственного кризиса", - сказал помощник гендиректора по экономическому и социальному развитию ФАО Йомо Сундарам. Он добавил, что благодаря международной координации, а также в связи со снижением спроса в условиях "застойной мировой экономики", рост цен был недолгим. Стабилизация рыночной ситуации в итоге способствовала снижению цен до показателей ниже значений предыдущего года.

Индекс продовольственных цен ФАО на зерно в декабре составил 250 пунктов, то есть снизился на 2,3% или на 6 пунктов по сравнению с ноябрем.

Цены на кукурузу в последний месяц прошлого года резко упали. Цены на рис также снизились. Но вот цены на пшеницу изменились незначительно из-за сокращения объема торговли этим товаром, говорится в пресс-релизе ФАО.

"АН" писали, ФАО выразила обеспокоенность в перекосах обеспечения продовольствием стран мира.