Россия поможет Сербии и даст в долг 800 млн$ на модернизацию железных дорог

Сегодня Россия подписала соглашение о выдаче Сербии кредита, страна получит 800 миллионов долларов США на срок пять лет, ставка по предоставленному кредиту составляет 4,1 % годовых, пишут Интернет-СМИ.

Подписи под соглашением поставили министры двух государств, кредит предназначен на модернизацию железных дорог Сербии.

Отметим, что в ходе встречи стороны обсудили возможность предоставления Россией Сербии 1 млрд долларов на стабилизацию бюджета.