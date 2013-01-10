Названа зона с самой свободной экономикой в мире

Территорией с самой свободной экономикой в мире является Гонконг, согласно результатам ежегодного исследования, которое проводят американский фонд "Наследие" и газета The Wall Street Journal.

"Индекс экономической свободы" Гонконга авторы доклада 19-й раз подряд оценили в 89,3 балла из 100 возможных, передает РИА Новости.

В пятерку лидеров вошли также Сингапур (88 баллов), Австралия (82,6 балла), Новая Зеландия (81,4 балла) и Швейцария (81 балл). За ними идут Канада, Чили, Маврикий, Дания и США.

Россия поднялась на 139 место с 51,1 баллов (это на 5 мест и на 0,6 баллов выше прошлогоднего результата), заняв место между Гвинеей и Непалом.

Украина оказалась на 161 месте среди 177 государств в рейтинге экономической свободы по итогам 2012 года в группе стран с наименьшей степенью экономической свободы - ее показатель составил 46,4 балла из 100.