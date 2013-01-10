Россия добыла газа меньше, чем того требовал план на 2012 год

В России в ушедшем году добыча газа сократилась на 2,3 % по сравнению с 2011 годом, составив 655 миллиардов кубометров. По прогнозам Минэкономразвития в 2012 году этот показатель должен был достичь 697 млрд. кубометров.

Добыча российского газового монополиста "Газпрома" сократилась на 5,4 % до 479 млрд. кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

Внутреннее потребление российского газа в 2012 году сократилось на 2% до 460 млрд. кубометров.