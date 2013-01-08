Латвия может показать еврозоне путь к спасению

Латвия покажет еврозоне путь к спасению, утверждает «The Wall Street Journal». Если в прошлом году была популярна тема возможного краха еврозоны, то в этом году заговорили о её расширении. Градус доверия повышает стремление Латвии стать в 2014 году 18-м членом еврозоны, а также действия польского руководства по подготовке к присоединению к еврозоне, пишет Ричард Барли, обозреватель «The Wall Street Journal», одного из влиятельнейших международных бизнес-изданий.

Для Латвии выгоды от вступления в блок стран с единой европейской валютой перевешивают возможные потери. Лат жестко привязан к евро, что вызывает сложности в функционировании финансовой системы страны: по данным Fitch Ratings, в Латвии 90% кредитов выданы в евро, 50% депозитов также привлечены в евро.

Это говорит о том, что фактически Латвия уже вступила в еврозону – без формального подтверждения. Банк Латвии подтверждает, что переход на евро сделает выгодными сбережения и позволит сэкономить на конвертации валюты, что положительно отразится на экспорте.

Тем не менее, официальный статус члена еврозоны Латвии еще предстоит получить. Стране нужно выполнить все Маастрихтские критерии - обязательное условие введения единой валюты. Вступление в еврозону – в большой степени, вопрос политический. Результаты проведенных в стране опросов показывают скептическое отношение части населения к переходу на евро, оппозиционные партии требуют проведения референдума, который премьер-министр Валдис Домбровскис считает нецелесообразным.

Другим странам ВосточнойЕвропы придется проделать намного более длинный путь к введению единой европейской валюты. Глава польского правительства Дональд Туск говорил в декабре о необходимости ускорения подготовки к переходу на евро. Однако министр финансов Яцек Ростовски настаивает на разработке и обеспечении мер безопасности этого процесса. Со своей стороны, Чехия решила не устанавливать дату присоединения к еврозоне, мотивируя это ростом стоимости членских взносов, в частности, в Европейский механизм финансовой стабилизации.

Государства еврозоны, в свою очередь, могут быть обеспокоены присоединением новых членов из-за возможных экономических катаклизмов и осложнении политических процессов в блоке.

Вместе с тем, расширение еврозоны стало бы признаком жизнестойкости и стабильности евро, отмечает «The Wall Street Journal».