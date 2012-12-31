Медведев распорядился создать в Калужской области промышленную ОЭЗ

Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Калужской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Людиново" с уставным капиталом в 2,6 трлн рублей.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Промышленная ОЭЗ "Людиново" создается в соответствии с законом на территории, определяемой соглашением между муниципалитетом и Минэкономом РФ, который действует от имени правительства.

Строительства инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны будет вестись за счет средств бюджета Калужской области в размере не менее 600 млн рублей.

Премьер распорядился, чтобы Минэконом и Минфин внесли соответствующие поправки при формировании федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и предусмотреть внесение в уставный капитал ОЭЗ бюджетных ассигнований "в размере до 2600 млн рублей по целевой статье как взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Особые экономические зоны".